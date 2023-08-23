عمليه لفصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" بالرياض



وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" برفقة والدتهم، قادمين من مدينة دار السلام التنزانية عبر طائرة الإخلاء الطبي ، حيث تم نقل التوأم فور وصولهم الرياض إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن هذه المبادرات تعكس إنسانية المملكة العربية السعودية التي بلغ مداها العالم أجمع، رافعاً الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين جراء ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وللعمل الإنساني بشكل عام، موضحا أن البرنامج يجسد التفوق الطبي السعودي الذي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع الصحي ليكون في طليعة القطاعات الصحية العالمية .

وأعربت والدة التوأم التنزاني " حسن وحسين" عن شكرها الجزيل وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم إلى المملكة.