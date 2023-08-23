الناس كانت هتتفحم.. شاهد عيان يكشف تفاصيل اندلاع حريق في شقة بعزبة النخل

شهدت منطقة عزبة النخل اندلاع حريق في شقة، وتمت السيطرة على الحريق وإطفاء النيران، من دون وقوع إصابات، أو ضحايا بشرية.

تلقت نجدة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق في شقة كائنة بالطابق الأول داخل عقار مكون من 6 طوابق في منطقة عزبة النخل شرق القاهرة، وانتقلت قوات الحماية المدنية والدفع بسيارات الإطفاء، وتمت محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها للأجزاء والعقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، أو إصابات.

وقال أحد شهود العيان إن النيران اندلعت بسب حدوث ماس كهربائي، وتدخل الأهالي فور حدوث الحريق وقاموا بمحاصرة النيران وإخمادها باستخدام خراطيم المياه حتى وصلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق تمامًا وإنقاذ السكان من كارثة.

تشدد الحماية المدنية على استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

تشير الحماية المدنية إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع، أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدام الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

توضح الإدارة أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب في أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها