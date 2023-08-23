إزالة حالة تعد على مساحة 175 مترا بمنطقة الشيخ هرمل بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، اليوم الأربعاء، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، إذ تم تنفذ إزالة فورية بمنطقة الشيخ هرمل بنجع حمادي.

جاء ذلك بحضور مسئولي الاشغالات ومسئولى الازالات بالوحدة والجمعية الزراعية، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة التى تمت اليوم بمنطقة الشيخ هرمل عبارة عن سور بالطوب الابيض ومونة الاسمنت بطول 175وارتفاع 2متر تقريبا، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، وتم ازالة حتى سطح الارض، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأي حالة تعد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.