حضري خبز فرنسي بالزيتون والطماطم المجففة

خبز فرنسي بالزيتون والطماطم المجففة، من أطيب وصفات الخبز الفرنسي المعروفة بطعمها الهش والطيب، بمكونات الزيتون الأسود والطماطم المجففة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بالزبادي أو الجبن الكريمي

خبز فرنسي بالزيتون

مقادير خبز فرنسي بالزيتون والطماطم المجففة

- طحين : 5 اكواب

- طماطم : كوب (مجففة ومقطعة)

- سكر : ملعقة صغيرة

- الزيتون : نصف كوب (مفروم)

- ماء دافئ : كوب وثلث

- خميرة : ملعقة كبيرة وربع

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- أوريغانو : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

خبز فرنسي بالزيتون

طريقة التحضير

لتحضير عجينة الخبز: في وعاء للخلط، ضعي الطحين، والخميرة، والملح، والثوم، والأوريغانو، والسكر.

أضيفي الماء الدافئ والزيت واخلطي حتى تتمازج كل المكونات.

اعجني المكونات بيديكِ جيداً حتى الحصول على عجينة طرية القوام.

ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت وغلفيها ثم اتركيها جانباً لـ30 دقيقة.

أضيفي الطماطم المجففة والزيتون للعجينة واعجني.

رشي صينية الفرن بالزيت، وافردي فيها العجينة، واتركيها لتختمر وترتاح مرة أخرى لمدة ساعة.

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

اخبزي الصينية لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح وجه الخبز ذهبياً، ويُقدم ساخناً.