غنية بالفيتامينات ..شرائح السمك الفيليه بصوص الليمون

شرائح السمك الفيليه بصوص الليمون، تعتبر الأسماك من أفضل الأطعمة المتناولة لتعزيز صحة القلب وغيرها العديد من الفوائد، حضري وصفة رئيسية مميزة ولذيذة من وصفات السمك على سفرتك بتتبيلة الثوم وعصير الليمون الحامض المنعش

شرائح السمك الفيليه بصوص الليمون

مقادير شرائح السمك الفيليه بصوص الليمون

- سمك الفيليه : نصف كيلو (شرائح)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (حامض)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (مذوبة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- برش ليمون : ثلاثة أرباع الملعقة الكبيرة

- بقدونس : ملعقة صغيرة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

شرائح السمك الفيليه بصوص الليمون

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الثوم، وعصير الليمون، والزبد، وزيت الزيتون، وبشر الليمون، والبقدونس، والملح، والفلفل الأسود، في وعاء عميق.

اخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً.

أضيفي شرائح سمك الفيليه وقلبي جيداً حتى تتغطى بالتتبيلة، ثم اتركيها لحوالي 10 دقائق جانباً.

حضري صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة ورصّي بها شرائح السمك.

اسكبي باقي الصوص فوق السمك، وأدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 35-40 دقيقة حتى تمام النضج، ثم قدمي سمك الفيليه بصوص الليمون ساخناً.