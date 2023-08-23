محافظ جنوب سيناء يشهد عرض تصميم الموقع الإلكتروني للمرصد الحضري

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتور إيناس سمير، نائب المحافظ، العرض الخاص بتصميم الموقع الإلكتروني للمرصد الحضري بمحافظة جنوب سيناء.

وكذا الأخبار والفعاليات الخاصة بالمرصد والذي يهتم بتنفيذ رؤية مصر 2030 التنميه المستدامة وقياس المعدلات الهامة للمواطن والسائح في كل المنظومات الاقتصادية والعمرانية والحوكمة والتنافسية والذي يليق أن يكون منارة رصد للمحافظة.

كما تم أيضًا عرض المقترح التصميمي الخاص بالحديقة أمام المسرح المكشوف والحديقة أمام مبنى الديوان العام بمدينة طور سيناء، وأيضًا التصميم الخاص بالنصب التذكاري لتخليد أسماء الشهداء بمدينة أبورديس.