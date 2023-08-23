أبرز فوائد مغلي ورق التين.. يساعد على خسارة الوزن

التين من الفواكة التي تمتاز بمذاقها الحلو، ويمكن تناوله بعدة طرق إما طازج أو مجفف أو شراب، ويعتبر التين من الثمار التي لها دور كبير في علاج العديد من الأمراض مثل مرض السكري وأمراض الكبد والتنفسي، إلا أن أوراقه لا تقل أهميه عنه، فلها دور كبير في خسارة الوزن والتخلص مع العديد من الأمراض، نقدم لك أبرزها في السطور التالية.

مغلي ورق التين

أهم فوائد مغلي ورق التين

تنحيف الجسم

تلجأ بعض مريضات السمنة إلى تناول بعض المشروبات العشبية الدافئة التي تساهم في حرق الدهون المتراكمة بالجسم، ومن المعروف أن الشاي المصنوع من مغلي ورق التين مفيد في التنحيف لأنه يعمل على تعزيز الشعور بالشبع.

الحماية من الإصابة بالإمساك

وذلك لأن ورق التين يحتوي على نسبة عالية جداً من الألياف الغذائية التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وهذا الأمر ينعكس إيجابياً على الأمعاء، وبالتالي يحمي من الإصابة بالإمساك.

زيادة حركة الأمعاء

يحتوي ورق التين على الفيتامينات والألياف التي تساعد في بناء عملية حركة الأمعاء وإعادة هيكلتها وتعمل على تنظيمها، لذلك ينصح الأطباء بدوام تناول مغلي أوراق التين.

خسارة الوزن

تعتبر أوراق التين مفيدة جداً لحرق الدهون في الجسم وذلك لأنها تسهّل من حركة الأمعاء وتعمل على زيادة عملية الأيض.