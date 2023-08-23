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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طاقم تحكيم مصرى لافتتاح دورة شمال أفريقيا .. ومغربي لدجلة والجامعة النسائية

الطاقم الفني التحكيمي
الطاقم الفني التحكيمي

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة شمال إفريقيا لكرة القدم النسائية عن تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة شاهندة المغربي لإدارة مباراة الافتتاح والتي تجمع بين سبورتنج كازابلانكا و آفاق غليزان المقررة غداً في تمام الخامسة مساءً علي ملعب استاد الإسكندرية.

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ويدير اللقاء المحكمة المصرية شاهنده المغربي ويعاونها يارا عاطف وجمالات شبل واسما تشوشاني من تونس.

كما قررت اللجنة تعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة وادى دجلة والجامعة النسائية بسوسة والمقرر أقامتها غداً علي ملعب استاد الإسكندرية فى تمام الساعة الثامنة مساءً  بقيادة المحكمة ذكية الجيراني ، ويعاونها إحسان النوجيلي ، وكريمة خاضيري ، ولمياء عتمان من الجزائر.