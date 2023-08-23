المغربي يوسف النصيري مطلوب في الدوري الإنجليزي

دخل المهاجم المغربي يوسف النصيري لاعب فريق إشبيلية الإسباني الحالي دائرة إهتمامات أحد أندية الدوري الإنجليزي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، أن يوسف النصيري مطلوب في الدوري الإنجليزي عن طريق بوابة نادي وست هام يونايتد.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن فريق وست هام لا يزال يرغب فى ضم اللاعب المغربي، وذلك بعد أن كان على رادارهم مرتين من قبل ولكن المفاوضات حينها لم تنجح.

يذكر أن وست هام يلعب في صفوفه المغربي نايف أكرد والجزائري بن رحمة.

ولعب يوسف النصيري صاحب الـ 26 عامًا بقميص كل من مالاجا وليجانيس، قبل أن ينضم لإشبيلية في 2020، ويرتبط يوسف النصيري بعقد مع إشبيلية حتى يونيو 2025.

وشهد مونديال كأس العالم الأخير في قطر 2022، تألق النصيري مع أسود الأطلس حيث سجل هدفين بينهما هدف إقصاء البرتغال من ربع النهائي وساهم مع أسود الأطلس في احتلال المركز الرابع في مونديال قطر نسخة 2022، بعدما أحرز في البطولة هدف الحسم أمام البرتغال في دور ربع نهائي كأس العالم.