اصنعي تشيز كيك بمربى التوت .. لرجيم بلا حرمان

تشيز كيك بمربى التوت للرجيم، من أطيب وصفات حلويات للدايت، محضرة بمكونات خفيفة وملائمة لرجيمك المثالي، لذلك نقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك بتغليفة مربى التوت الشهي والطيب.

تشيز كيك بمربى التوت للرجيم

مقادير تشيز كيك بمربى التوت للرجيم

- جبن كريمي : 400 غرام (خالي الدسم)

- الحليب المكثّف : 400 غرام (خالي الدسم)

- بسكويت القمح : كوب (كامل)

- مربى التوت : 150 غراماً

- الزبدة : ملعقة كبيرة (غير مملحة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- مسحوق الجيلاتين : 2 ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : 5 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

تشيز كيك بمربى التوت للرجيم

طريقة التحضير

قومي بتكسير البسكويت إلى فتات صغيرة جداً.

اضيفي فتات البسكويت إلى الزبدة والماء ويقلب جيداً باستخدام أطراف الأصابع حتى يصبح نسيج مفتت مفروك.

ضعي العجينة في قالب التشيز الكيك، ويفضل أن يكون القالب ذو قاعدة مرنة.

اخفقي جبنة كريمة قليلة الدسم مع الحليب المكثف خالي الدسم مع إضافة الفانيليا في الخلاط حتى يصبح الخليط ذو قوام متماسك ومرن، ثم اضيفي عصير الليمون، واخلطي المكونات مرة أخرى بطريقة هادئة على سرعة خفيفة حتى تصبح نسيجاً واحداً.

قومي بجرش الجيلاتين في ماء ساخن حتى يذوب تماماً ثم أضيفيه إلى خليط الجبنة مع التحريك جيداً حتى يصبح نسيجاً واحداً.

اسكبي خليط الجبنة فوق القاعدة البسكويت المجهزة سابقاً، وضعي القالب في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات حتى يصبح قوام الجبنة متماسكاً.

بعد إخراج القالب من الثلاجة، اضيفي مربى التوت على القالب ثم ضعيه مرة أخرى في الثلاجة لمدة ساعة واحدة قبل التقديم.