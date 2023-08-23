ورشة تدريبية على الخياطة بمركز شباب الطارة بقنا

نظم مركز شباب الطارة التابع لمديرية الشباب والرياضة بقنا، اليوم الأربعاء، ورشة تدريب علي الخياطة، وذلك ضمن خطة نادي الفتاة والمقامة في مركز شباب الخطارة.

وأكد مصطفي أبو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، أن هذه الورش تسهم بشكل كبير في ثقل وخلق جيل مدرب وعلي تشجيع الشباب علي فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة. مؤكداً علي أهمية هذه الورش وخلق فرص التنافس وعلي التفكير خارج الصندوق.

وقالت شيرين ابوالسعود منسقة نادي الفتاة بالمديرية، يجب على الشباب استغلال مثل تلك الدورات والورش التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والاستفادة منها والدخول الي سوق العمل الحر بأقل التكاليف من أبسط الخامات وخلق فرص عمل للفتيات وتشجيعهن باستمرار، وعرض هذه المنتجات والاعمال في المعارض المحلية والدولية وعلي الانترنت.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، و مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب بدوري الأحياء الشعبيه والشوارع بإداره شباب قفط.

وأقيمت مباراة كره القدم بين فريقي مركز شباب نجع الحجيري ومركز شباب بئر عنبر وأنتهت المباراة بفوز مركز شباب نجح الحجيري ٠/٣ .

وأشار سعد عبدالمقصود مدير إداره شباب قفط، إلى أن الإدارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب، بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية .