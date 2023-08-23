تفاصيل حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل (شاهد)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال المدّة من الخميس 24 أغسطس إلى الثلاثاء 29 أغسطس 2023، عبر صفحتها على الفيسبوك.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيس بوك” بيانًا تفصيليًا عن حالة الطقس من اليوم حتى 29 أغسطس الجاري.

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، واعتدال الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

الخميس 24 أغسطس 2023:

تتوقع الهيئة وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر “حلايب وشلاتين” على فترات متقطعة.

كما تتوقع الهيئة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3.5 متر.

الجمعة 25 أغسطس:

تتوقع الهيئة شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بجانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3.5 متر.

السبت 26 أغسطس:

تتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3.5 متر.

من الأحد 27 أغسطس إلى الثلاثاء 29 أغسطس:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.