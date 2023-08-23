مسابقة فى حفظ القران الكريم بمركز شباب بلاد المال قبلي بقنا

نظم مركز شباب بلاد المال قبلى التابع لإدارة شباب أبو تشت بمحافظة قنا، مسابقة فى حفظ القران الكريم، وذلك ضمن خطة النشاط العام بالمركز للنشاط الديني خلال الفترة الاولي.

وأكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية حفظ كتاب الله ومعرفة سنة نبينا محمد(صلي الله عليه وسلم ) واشار أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي فهم آيات القرآن الكريم فهما صحيحا والبعد عن والتشدد .

ومن جانبه قال رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي عدم الإبتعاد عن كتاب الله وسنة رسوله الكريم.

ياتي هذا تحت عاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، و مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، وأنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب أبوتشت.

كما نظم مركز شباب النجمة والحمران التابع لإدارة شباب أبوتشت، مسابقة القراءة للجميع، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وأكد مصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية الوعي الثقافي وأهمية القراءة في مختلف المجالات واثراء الفكر وملكة الإبداع.

واشار أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي تنمية المعلومات الثقافية وفتح مكتبات مراكز الشباب وخلق روح التنافس بين الطلائع.