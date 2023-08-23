نائب محافظ القاهرة تتابع تجهيز ساحات انتظار للمرضى بنطاق مستشفى أبو الريش

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حي السيدة زينب يرافقها المستشار هشام ابو المكارم رئيس الحي والاجهزة المعاونة وذلك لمتابعة كافة مستجدات المشروعات ومراحل اعمالها ومتابعة التواجد الميدانى لكافة الاجهزة التنفيذية لتحقيق وعودة الانضباط مع التاكيد علي ازالة ما يعوق الحركة المرورية وازالة كافة المخالفات والاشغالات .

أعمال تمهيد وتسويه و رفع كافة المخلفات باستخدام المعدات

كما تفقدت نائب المحافظ القاهرة، أعمال تمهيد وتسويه و رفع كافة المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش بنطاق حي السيدة زينب تم تخصيصها لاستغلالها كساحة انتظار للمرضى و مرتادي المستشفى وذويهم تمهيدا لتجهيزها وتوفير مقاعد للانتظار بهدف توفير الراحة و منع تكدس المرضى أمام المستشفى وحرصا على التنسيق المستمر مع الاجهزة المعنية لضمان تقديم خدمات الرعاية والراحة اللازمه للمواطنين علي أكمل وجه باعتبارها احد اهم الخدمات اللازم توافرها والاولى بالرعاية لرفع المعاناة عن كاهلهم خاصة في ظل توافد المرضى و ذويهم على المستشفى والتي تقدم خدماتها لاعداد كبيرة منهم بشكل حضاري .

وتابعت نائب المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب وتكثيف حملات الاشغالات والتي كانت قد وجهت بها نائب المحافظ على مدار الايام الماضية لرفع مخالفات الباعة الجائلين و المحلات وازالة كل ما يعوق المواطنين تحقيقا لانسياب الحركة المرورية ومنع التعدي على الطرق العامة بنطاق مستشفى ابو الريش و بباقي مناطق الحي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتابعة المستمرة في ذلك الشأن لتحقيق الانضباط بالطريق .

كانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد وجهت رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بتمشيط الشوارع من اي إشغالات اوتعديات علي الطريق العام وأرصفة المشاه والجزر الوسطي من قبل المنشأت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية ولتوفير حرم امن لسير المواطنين.

كما شددت على متابعه جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافه والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة والشركات العاملة وادارات الرصد البيئى .

وياتي هذا ضمن خطة العمل الممنهجة والتي تقوم بها المنطقة الجنوبية برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بهدف الارتقاء بجميع احياء المنطقة وتشغيل جميع المشروعات وتوفير كافة الخدمات بكفاءة عالية للمواطنين بشكل حضاري مع التواجد الميدانى المستمر لمتابعة كافة مستجدات المشروعات اولا بأول طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.