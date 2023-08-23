مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين يعقد ورش لتعليم الكاريكاتير

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن انعقاد ورش لتعليم رسم الكاريكاتير والبورتريه في الفترة من 28/8/2023 وحتى 31/8/2023، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على يد فنانين متخصصين، وذلك على هامش مسابقة ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه للعام الحالي.

وأوضحت دكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر للطلاب الوافدين، مدير مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أننا نستهدف من هذه الورش صقل مواهب الطلاب الوافدين وقدراتهم الإبداعية في مجالات جديدة، لتخريج طلاب مبدعين في كثير من المجالات، ليكونوا خير سفراء للأزهر في بلادهم.



ويستمر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين في تلقي أعمال المبدعين في المسابقة حتى يوم 10/9/2023، وتنقسم المسابقة إلى قسمين: الكاريكاتير وتدور المسابقة حول تعزيز الثقافة الحقوقية للمرأة وتمكينها، واستعراض قرارات تمكين المرأة وتجسيدها برسائل فنية، وتناول دور المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات، وثانيا البورتريه، وتدور حول رسم بورتريه لإحدى الشخصيات النسائية البارزة في التاريخ الإنساني وهم:( سميرة موسى-هدى شعراوي-مي زيادة- نازك الملائكة).

جدير بالذكر أن جوائز مسابقة الرسم الكاريكاتيري ومسابقة البورتريه عبارة عن شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وجوائز نقدية على النحو التالي: الفائز الأول: 1000 دولار، والفائز الثاني: 750 دولارًا، والفائز الثالث: 500 دولار، إضافة إلى ثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 250 دولارًا، ويحصل كل الفائزين على درع الأزهر الشريف.