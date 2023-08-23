بيطري الشرقية يُحصن 154 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة و السمكية، والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة و السمكية.

وشدد محافظ الشرقية، علي ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ بتحصين (٦١ ألف و ٨٦٥ ) طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و (٩٢ ألف و ٦٠) طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى بالحضانات بإجمالي تحصين (١٥٣ ألف و ٩٢٥) طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى، بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي ( ١٩١٧) منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (٦٥ مزرعة) من خلالها تم أخذ مسحات للفحص (٤٨٣ مسحة) لإجمالي عدد طيور ( ١٥٣ ألف و ٩٢٥ ) طائر بالإضافة إلى استخراج ( ٧٣٢ ) تصريح ما قبل البيع، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها، وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ ( ١٤) مزرعة سمكية، وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية متمثلة فى "إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية" قامت بتنظيم (٣٣٨) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ١١٦٠ ) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى، و(٩٩) لقاء مكتبى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

يذكر أن إدارتي التناسليات والتلقيح الإصطناعي وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية بمديرية الطب البيطري، قاموا خلال شهر يوليو ٢٠٢٣، بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( ٣ آلاف و ٣٩٦ ) رأس ماشية وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ ( ٩٧٥) رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية، خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

وقامت مديرية الطب البيطري بالشرقية، عن طريق (١٨٠ ) لجنة خلال الـ ٥ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين ( ٤١٨ ألف و ٩٣٥) رأس ماشية مابين تحصين ( ٢١١ ألف و ٤٤٧ ) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٠٧ ألف و ٤٨٨ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٨٠٥٦) رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد (٣٨٢٢) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.