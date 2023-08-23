وكيل صحة الشرقية يُحيل الطبيبة النوبتجية بالمركز الطبي بالقرين للتحقيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، في يومها الستين على التوالي، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمركز الطبي بالقرين.

وتابع وكيل الوزارة خلال زيارته مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية الثابتة المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي انطلقت يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 على مستوى الجمهورية، وتم التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين بالمركز الطبي، واجراء الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين.

كما تابع مسعود سلسلة التبريد والتأكد من حفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، وقام بمناظرة مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان، مؤكداً حسن الاستقبال والمعاملة للمواطنين، وتبين له عدم تواجد الطبيبة المكلفة بالنوبتجية، وقرر وكيل الوزارة إحالتها للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.