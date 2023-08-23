مخدرات أونلاين.. سقوط مسجل يروج للسموم عبر الفيس بوك

نجحت مباحث القاهرة في إلقاء القبض على مسجلين خطر في واقعتين محتلفتين، أحدهما يروج لبيع السموم المخدرة" أونلاين" عبرالفيس بوك، والآخر يزاول نشاط إجرامي لاتجار في المواد المخدرة بمنطقة السلام، عثر بحوزته على كميات من الحشيش والأفيون، تحرر محضر بكل واقعة وأخطرت النيابة العامة لتوالى التحقيق وقررت حبس المتهمين.

الواقعة الأولى كانت تفاصيلها، عندما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة أول السلام من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون – مبالغ مالية "محلية وأجنبية – 10 طلقات آلية – 2 نظارة ميدان – سلاح أبيض - ميزان حساس).

ممارسة نشاط إجرامي للترويج للمخدرات عبر مواقع التواصل

وفي الواقعة الأخرى سقط في قبضة الأجهزة الأمنية عاطل لقيامه بممارسة نشاط إجرامي للترويج للمخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة .

رصد إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج المواد المخدرة ، وأمكن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بالقاهرة) وبحوزته (كمية لمخدر الفودو وزنت "5" كيلو جرام – مبلغ مالى) .

وفي منطقة السحر والجمال،تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين والحشيش" – مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.