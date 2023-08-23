الهند تقترح تشكيل نظام أقمار صناعية لمجموعة بريكس

دعا رئيس الوزراء الهندي، "ناريندرا مودي"، في قمة مجموعة "بريكس" إلى تعاون الدول الأعضاء، في مجالات الفضاء والتعليم والتكنولوجيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف مودي: "اقترحنا تشكيل نظام أقمار صناعية لمجموعة "بريكس"، واستحداث مركز لأبحاث الفضاء، ما سيعود بالفائدة على البشرية جمعاء".

كما شدد مودي على "ضرورة التعاون في مجال التعليم وتنمية المهارات والتكنولوجيا... لجعل "بريكس" منظمة مستعدة للمستقبل، يجب علينا إعداد مجتمعاتنا للمستقبل".

عالم مُتعدد الأقطاب:

من جهته أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بكلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" في جنوب أفريقيا استمرار سعي الغرب للهيمنة، فيما تعمل مجموعة "بريكس" على تعزيز قدراتها لقيام عالم متعدد الأقطاب.

وقدم قادة مجموعة "بريكس" في كلماتهم جملة واسعة من الاقتراحات لانتقال "بريكس" إلى مستوى جديد من التعاون، بما يخدم قيام عالم متعدد الأقطاب مبني على ميثاق الأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، دعت الهند الدول الأعضاء في مجموعة بريكس لتوحيد الجهود للحفاظ على السنّوريات والقطط البرية.

وفي كلمة ألقاها خلال قمة قادة بريكس في جوهانسبورغ قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي: "في دول البريكس الخمس يعيش عدد كبير من السنوريات والقطط البرية الكبيرة، وفي إطار التعاون الدولي يمكننا توحيد الجهود والعمل معًا لحماية هذه الحيوانات".

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن الهند بذلت جهودًا كبيرة في السنوات الأخيرة لاستعادة أعداد الفهود البرية، وذلك بعد أن تعرضت هذه الحيوانات لإبادات كبيرة خلال الأعوام الـ 70 الماضية.