إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على طريق الأربعين بقنا

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث مروري وقع على بذطريق الأربعين الرابط بين " نجع حمادي- أبوتشت " الزراعي بمحافظة قنا .

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد، بإصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل، بطريق الأربعين " نجع حمادي- أبوتشت".

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من ، ناصر احمد علي، 43 عاما، واحمد عبداللاه احمد، 43 عاما، وسكينة محمود عوض، 70 عاما، ونادرة أبو المعارف عبد الراضي، 40 عاما، وحسنى ابوالوفا عبدالشافي، 40 عامًا، و محمود حسني ابوالوفا، 23 عاما، ومديحة احمد علي.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.