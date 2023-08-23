الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم على طريق الأربعين بقنا

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث مروري وقع على بذطريق الأربعين  الرابط بين " نجع حمادي- أبوتشت " الزراعي بمحافظة قنا .  

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد، بإصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل، بطريق الأربعين " نجع حمادي- أبوتشت".  

وأسفر الحادث  عن إصابة كلا من ، ناصر احمد علي، 43 عاما، واحمد عبداللاه احمد، 43 عاما، وسكينة محمود عوض، 70 عاما، ونادرة أبو المعارف عبد الراضي، 40 عاما، وحسنى ابوالوفا عبدالشافي، 40 عامًا، و محمود حسني ابوالوفا، 23 عاما، ومديحة احمد علي.

  جرى نقل المصابين إلى المستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.  