اعترافات قاتل صديقه: خلصت علية ودفنت الجثة تحت الرمل

اعترف المتهم مرتكب واقعة إزهاق روح صديقه في الشروق بجريمته، وقال إنه قام باستدراج المجنى عليه لأحد المبانى تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، وعقب ذلك قام بمغافلته، وتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبيه محدثا إصابته وفارق الحياة.

وأضاف المتهم، أنه قام بعد ذلك بالتخلص من جثمان القتيل بتغطيتها بالرمال والأسمنت، والاستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمه فى ارتكاب الواقعة.

شهدت منطقة الشروق بالقاهرة واقعة بشعة هزت الشارع المصري، إثر قيام عاطل بإنهاء حياة شاب والتخلص من الجثمان بدفنها بالرمل الأسمنت في منطقة الشروق وسرق متعلقات القتيل وفر هاربا.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص) بتغيب شقيقه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور.

استدعاء أسرة الضحية لسماع أقوالهم

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،في كشف ملابسات الواقعة، وتبين من خلال التحريات وتتبع كافة خيوط الجريمة وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة مطروح، وبمواجهته اعترف بجريمته، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات وسماع أقوال الأهالي والجيران، واستدعاء أسرة الضحية لسماع أقوالهم، والتصريح بدفن الجثمان عقب استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.