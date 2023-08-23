محافظ الشرقية يتفقد الأعمال النهائية بنفق عرابي بالزقازيق

تمهيداً لافتتاحه خلال الأيام القادمة..

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتفقد الأعمال النهائية بالمرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمُقام بتكلفة ترتقي إلى 240 مليون جنيه كونه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المشروع مُقام على مسافة 350 متر طولي عباره عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 متر، وتم تنفيذه على 3 مراحل حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية وجاري تنفيذ الأعمال النهائية بالمرحلة الثالثة والأخيرة لدخول النفق الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لخلق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق.

وأضاف أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين البنية التحتية وخاصة في قطاع الطرق والكباري ليشعر المواطن بحجم المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي تمثل نقله نوعية تساهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدن .

وحرص محافظ الشرقية، على متابعة مدى إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين الرئيسية بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين، مشدداً على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين لإعادة الانضباط للشارع.

رافق المحافظ المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

يذكر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد من قبل أن مشروع إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمُقام بتكلفة 240 مليون جنيه يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

وأوضح المهندس محمد نبيه مدير المشروعات بالشركة المنفذة لأعمال انشاء نفق عرابي، أن النفق جاري إنشاؤه على مسافة 350 متر طولي عباره عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية، ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 متر، لافتًا إلى أنه جاري الانتهاء من تغطية الحوائط باللبشة الحديدية وصب الخرسانة للحوائط والاسقف ليتم الطلاء النهائي بطبقة Anti carbonation غير القابلة للكربنه وجاري الانتهاء من اعمال التشطيبات والكهرباء للنفق تمهيداً لتشغيله ودخوله الخدمة.

وأشاد المحافظ، بالجهد المبذول من العاملين بالمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 متر، وارتفاع 2.25 متر وإجراء اعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الإلتزام بمراعاة اضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بنفق عرابي، وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.