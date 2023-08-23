«مقبرة الرمل والخرسانة»  .. تفاصيل إنهاء حياة شاب ودفنه أسفل عقار بالشروق

شهدت منطقة الشروق واقعة بشعة، إثر قيام عاطل بإنهاء حياة شاب والتخلص من جثمانه بدفنه أسفل الرمل والخرسانة في عقار تحت الإنشاء.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة ملابسات الواقعة وإلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تفاصيل الواقعة كانت بورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص)، بتغيب شقيقه ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور، وكلف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة مطروح، وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لأحد المبانى تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم ، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصى خشبيه محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت، والاستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه" ، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمه فى إرتكاب الواقعة .