تطوير منظومة الدفع الإلكتروني للصيدليات بالتعاون بين «إيفا فارما» و«ليمتليس كير» و«جيديا» في مصر

في إطار توجه «الجمهورية الجديدة» لتنفيذ برامج التحول الرقمي وميكنة الخدمات، وقعت شركات «إيفا فارما، وليمتليس كير، وجيديا»، مذكرة تفاهم لتقديم حلول تكنولوجية لخدمة المنظومة الصحية في مصر، وصولاً للصيدلي والمريض، والتي بموجبها سيتم توفير أجهزة وتكنولوجيا، لتحصيل سعر الدواء من خلال «ماكينة» عبر البطاقات البنكية، وتذليل الدفع الإلكتروني.

وقال المهندس مايكل منير، مدير قطاع التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بشركة إيفا فارما، إن التعاون الثلاثي يُنفذ في إطار برنامج دعم المريض المصري، الذي تنفذه شركة إيفا فارما، بحيث توفر أحدث الأدوية الرائدة بجودة عالية وبسعر مناسب، وتعمل شركة «ليمتليس كير»، على إدارة عملية التوزيع وتوصيل الدواء للمريض المصري عبر الصيدليات، فضلاً عن التعاون مع شركة «جيديا»، لتوفر نقاط بيع عبر أجهزة «pos»، ليتم التحصيل عبر البطاقات البنكية، سواء من المواطن للصيدلي، أو من الصيدلي للشركة.

وأكد الدكتور أشرف موافي، الرئيس التنفيذي لشركة «ليمتليس كير»، أن هذا التعاون الثلاثي سيعمل على سهولة الدفع للمريض، وسهولة التسوية المالية مع الشركة، وضمان حقوق جميع الأطراف، وتيسير وتسريع منظومة العمل.

وأضاف «موافي»، في تصريحات صحفية، أن «ليمتليس كير»، هي شركة متخصصة في إعداد برامج الرعاية الصحية، وتشغيل وإدارة خدمات الرعاية الصحية، فضلاً عن إمكانية تشغيل وإدارة المعامل الطبية والأشعة والمستشفيات المتخصصة، وتقديم استشارات والدعم الفني للخدمات الطبية وطريقة تأمينها ودعمها.

وأوضح أن «ليمتليس كير»، تقدم خدمات الإدارة الذاتية لخدمات الرعاية الصحية، مثل عمل «خط ساخن»، أو «كول سنتر»، أو توفير فريق طبي للموافقات الطبية، فضلاً عن التعاقد مع المستشفيات، ومراكز أشعة، ومراجعة القوانين والإجراءات واللوائح وإعدادها، فضلاً عن تشغيل وإدارة الخدمة، وصولاً لمرحلة تسوية المطالبات والمدفوعات.

وقال أحمد مجدي، رئيس القطاع التجاري في شركة «جيديا»، إن التعاون الثلاثي سيمكن كل الصيادلة والجهات الطبية المشتركة في المشروع، المتعاقدة مع شركة إيفا فارما لتوفير أحدث وأسرع وسائل الدفع الإلكتروني في مصر.

وأضاف «مجدي»، في تصريحات صحفية، أن «جيديا» تتيح أحدث وسائل الدفع الإلكتروني وأسرعها، سواء عبر الكروت البنكية أو المحافظ الإلكترونية أو الدفع من خلال التقسيط وبرامج الشركاء.

وأكد أن «جيديا» تُعتبر من أسرع شركات المعاملات المالية في مصر نموًا، ومن حيث سرعة تشغيل العملية نفسها، بما يساعد الصيدلي أو الجهة الطبية على بناء نظام الدفع، وزيادة مبيعاتها.