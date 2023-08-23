الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ميقاتي يبحث مع وزير الصحة الوضع الوبائي وتوافر الأدوية في لبنان

ميقاتي
ميقاتي

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض الوضع الوبائي في لبنان وذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية في بيروت.

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توفير أدوية السرطان والأمراض المستعصية

وتناول اللقاء سبل تعامل الوزارة مع فيروس كورونا بالإضافة إلى توفير أدوية السرطان والأمراض المستعصية، حيث أكد وزير الصحة أن موضوع الدعم مستمر والتمويل موجود، مشددا على أن رئيس الحكومة تناول مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الاستمرار بالألية المتبعة لتأمين هذه الأدوية للشعب اللبناني، مشددا على أن هذا الأمر خط أحمر بالنسبة للحكومة اللبنانية. 

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى موضوع غسيل الكلى وتأمين المستلزمات لأن هناك بعض الشح فيها بسبب بعض المصاعب التي كان يواجهها المستوردون، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاء غدا في وزارة الصحة بين الجهات الضامنة الرسمية، والمستوردين، ونقابة المستشفيات للبحث في حلول لهذا الموضوع.

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