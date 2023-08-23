بيبو يُشيد بسفارة النمسا بدورها في سفر الأهلي

قام خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بتوجيه الشكر لسفارة النمسا بالقاهرة، على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية؛ لتيسير كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات السفر لبعثة فريق الكرة بالنادي، التي تنتظم في معسكر مغلق بالنمسا، خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

وشدد بيبو على تقديره الكامل لما قدمته سفارة النمسا من تعاون ومساعده حتى ينتهي فريق الأهلي من كل الإجراءات المطلوبة.. ويتمكن من بدء معسكره في الموعد المحدد.

بيبو يُشيد بسفارة النمسا

أكد بيبوعلى إن المسئولين في سفارة النمسا ضربوا مثلا في الاحترام والاحتراف، وقدموا كل الدعم، كما وجه الشكر إلى هشام مرزوق رئيس الشركة المنظمة للمعسكر، والذي بذل جهدًا كبيرًا للاستجابة لكافة طلبات النادي.

وكان خالد بيبو قد توجه إلى النمسا وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري للفريق، في رحلة سريعة لمدة 48 ساعة، تفقد خلالها معسكر الفريق بداية من فندق الإقامة وملاعب التدريب، واطمأن على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، لإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، وتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.