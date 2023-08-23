الكشف على 1652مريض في قافلة علاجية بكفر يوسف بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية كفر يوسف مركز شربين، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل .



وتمكنت القافلة من توقيع الكشف على 1652 مريضاً، وضمت 3 عيادات متنقلة منهم ( جراحة، أنف وأذن، تنظيم أسرة) والباقي داخل الوحدة فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray

وقد تم الكشف على باطنة 263 مريض، أطفال 322، جراحة 175

أنف وأذن 190، عظام 152، أسنان 175، جلدية 189، رمد 134 نسا وتنظيم أسرة 152 مريض.



وإجرت القافة عدد 312 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 128 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ107 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 55 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و130 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.