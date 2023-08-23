ميركاتو الدوري المصري.. "زد" الوافد الجديد يتسلح بصفقات من حديد والمقاولون يضم 5 صفقات

يتسلح مسؤولو التعاقدات بنادي زد، الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة، بعدما أسدل الستار على الموسم الكروي نسخة 2022 -2023 ، بهبوط ثلاث فرق لدوري الدرجة الثانية وصعود ثلاث أندية تابعة للشركات إلى الدوري الممتاز.

وصعد رسميًا الى مسابقة الدوري المصري الممتاز أندية زد والجونة وبلدية المحلة للموسم المقبل 2023 ـ 2024، فيما هبطت رسميًا فرق حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان لدوري المظاليم.

صفقات نادي زد استعدادا للموسم الجديد في الدوري الممتاز

وأستطاع مسؤولو التعاقدات بنادى زد الحصول على توقيع لاعبين من الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة، حيث تمكن من الحصول على توقيع محمد أشرف، مصطفى فوزي، مصطفى سعد ميسي، أحمد سيد عبد النبي، حمدي ياسر، بجانب إنتقال شادي حسين مهاجم الأهلي السابق،لمدة 3 مواسم،بالاضافة الى الحارس علي لطفى لمدة 4 مواسم.

وأبرم زد التعاقد مع جرجس مجدي و محمد إسماعيل من إنبي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، فيما حصل على خدمات اللاعب معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني، حتى يونيو 2026، بجانب اللاعب محسيني ماليما فى صفقة مجانية حتى يونيو لعام 2028، بالاضافة الى أرناوفي مومبولي لاعب راسينج كلوب، وبيتر موتوموسي لاعب فيتا كلوب لمدة موسمًا واحدًا.

وحصل على توقيع اللاعبين إسلام عبد اللاه و مصطفى زيكو من حرس الحدود لمدة خمس مواسم حتى 2028 ، وعبدالله مجدي و أحمد عاطف “قطة”،و عبد الله مجدي من بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة، وإسلام عبد الله من حرس الحدود و محمد سوانيه حتى يونيو 2028، بالاضافة الى التعاقد مع اللاعب عمرو حسام قادما من إيسترن كومباني بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

ورحل عن صفوف نادى زد اللاعب عمر خضر بعدما تعاقد نادى أستون فيلا الإنجليزي معه، والحصول على خدمات اللاعب بعد قضاء فترة معايشة.

صفقات المقاولون العرب

وقع العربي بدر لاعب طلائع الجيش الى عقود انتقالهه لنادى المقاولون العرب حتى صيف 2026، بجانب لاعب إنبي عمرو مرعي، وتوقيع الحارس عامر عامر قادما من صفوف سيراميكا كليوباترا فى عقد يمتد حتى صيف 2025، بالاضافة الى التعاقد مع عماد ميهوب لاعب بيراميدز، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وزياد فرج من المصري موسمين على سبيل الإعارة أيضًا.

الراحلون عن نادى المقاولون العرب

رحل الحارس حسن شاهين من صفوف المقاولون العرب فى صفقة انتقال الى نادى البنك الأهلي لمدة موسمين حتى يونيو 2025، بجانب عمر فايد الى صفوف نادى فنربخشة حتى يونيو .