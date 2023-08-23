المخرج أمير رمسيس يبدأ تصوير فيلم أنف وثلاث عيون

في معالجة سينمائية مستوحاة من رواية إحسان عبد القدوس

انطلق اليوم الأربعاء 23 أغسطس تصوير فيلم أنف وثلاث عيون، وهو من إنتاج Lagoonie film production بالتعاون مع Rise Studio والفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من2023.

الفيلم من بطولة النجوم ظافر عابدين وسلمى أبو ضيف وصبا مبارك ، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة دينا الشربيني كضيفة شرف الفيلم.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.

أمير رمسيس هو مخرج مصري، تخرج من المعهد العالي للسينما في 2000، عمل في البداية كمساعد مخرج في العديد من الأفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، جالت أفلامه العديد من المهرجانات السينمائية الهامة، وحصل على العديد من الجوائز العربية من بينها فيلم يهود مصر، والذي شارك في مهرجانات بالم سبرينجز السينمائي، مونتريال السينمائي الدولي، هامبورج السينمائي وغيرهم)، فيلم توقيت القاهرة والذي كان الفيلم الافتتاحي لبرنامج ليالي عربية، كما شارك في مهرجان دبي السينمائي 2014، وحاز فيلم حظر تجول بعرض أول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كما عرض في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي ومالمو للسينما العربية. وعمل كمدير فني لمهرجان الجونة السينمائي لدوراته الخمس الأولى ويتولى الأن منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

Lagoonie Film Production شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017 ، وشاركت في إنتاج عدد من الأفلام الناجحة والحاصلة على جوائز من مهرجانات دولية، منها ريش للمخرج عمرالزهيري، أميرة للمخرج محمد دياب، صالون هدى للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الحارة للمخرجالأردني باسل غندور والفيلم القصير شوكة وسكينة بطولة النجوم منة شلبي، إياد نصار وآسر ياسين، بجانب أفلامها التجارية التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، مثل برا المنهج للمخرج عمرو سلامة، فرق خبرة للمخرج شريف نجيب، والكوميديا العائلية في أعز الولد، بالإضافة لأحدث إنتاجاتها السينمائية فيلم ساعة إجابة للمخرج مصطفى أبو سيف.