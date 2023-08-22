البورصة العربية ما بين الأرتفاع والأنخفاض

شهدت مؤشرات البورصة العربية فى تداولاتها اليومية تبايناً مابين الأنخفاض والأرتفاع عند الأغلاق خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، واليكم بعض الموشرات .

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على تباين

بورصة البحرين

أقفل المؤشر العام فى الأسهم البحرين خلال تعاملات، اليوم الاثنين، عند مستوى 1,964.37 نقطة بارتفاع قدره 1.49 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 761.23 نقطة بانخفاض قدره 0.23 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى بورصة البحرين مليونًا و225 ألفًا و722 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 641 ألفًا و33 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 51 صفقة.

الأسهم القطرية تغلق على انخفاض طفيف

الأسهم القطرية

تراجع المؤشر العام فى الأسهم القطرية في نهاية تعاملات، اليوم، بشكل طفيف، وبواقع 5.03 نقاط، أي ما يعادل 0.05 %، ليغلق عند مستوى 10454.75 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم، فى الأسهم القطرية تداول نحو 126 مليونًا و576 ألفًا و132 سهمًا، بقيمة 334 مليونًا و666 ألفًا و28.162 ريالًا، نتيجة تنفيذ 14160 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة فى الأسهم القطرية ، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول فى الأسهم القطرية بنحو 615 مليارًا و26 مليونًا و705 آلاف و365.430 ريالًا، مقابل 615 مليارًا و417 مليونًا و817 ألفًا و988.950 ريالًا، في الجلسة السابقة.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية خلال تعاملاتها جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 6.6 نقاط ليبلغ مستوى 7011.6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.10 %.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) فى البورصة الكويتية 22.6 نقطة ليبلغ مستوى 5600.45 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.40 % من خلال تداول 37.6 مليون سهم عبر 2124 صفقة نقدية بقيمة 6.4 ملايين دينار كويتي.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، منخفضاً بما يصل الى نحو 30.90 نقطة ليقفل عند مستوى 11377.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، منخفضًا بنحو 41.22 نقطة ليقفل عند مستوى 23478.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون و200 ألف سهم.

مؤشر بورصة مسقط ينخفض بنسبة 0.05 %

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4772.59 نقطة منخفضًا بـ 2.5 نقطة وبنسبة 0.05 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4775.10 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و22 ألفًا و899 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 23.1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 3 ملايين و931 ألفًا و684 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق تداولاتها على استقرار

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية تداولتها اليوم، على استقرار عند مستوى 2369.89 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.3 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1670 صفقة.

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه ليصل إلى 1.238 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.5 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته مرتفعًا بنسبة 1.65% ليبلغ 18216.63 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.14% مسجلًا 3716.51 نقطة، وزاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 1.2% لينهي التعاملات عند مستوى 5464.06 نقطة.