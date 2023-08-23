وفاة ربة منزل في ظروف غامضة بنجع حمادي

لقيت ربة منزل حتفها، اليوم الأربعاء، حرقان فى ظروف غامضة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية فى الوقت الحالى من جهودها لكشف تفاصيل وملابسات الحادث.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت إخطارًا يفيد بوفاة مديحة. م . أ، تبلغ من العمر 33 عامًا، حرقا بالنيران، بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف تفاصيل وملابسات الحادث

هذا وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من جهودها لكشف تفاصيل وملابسات الحادث الذي تعرضت له ربة المنزل، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.