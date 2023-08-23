العاهل الأردني يبحث مع رئيس أركان الجيش الأمريكي تطوير الشراكة بين البلدين

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي، سبل تطوير الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مجالات الدفاع.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني اليوم الأربعاء الفريق أول مارك ميلي.

الجهود الدولية في محاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي

وتناول الجانبان الجهود الدولية في محاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.