الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العاهل الأردني يبحث مع رئيس أركان الجيش الأمريكي تطوير الشراكة بين البلدين

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي، سبل تطوير الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مجالات الدفاع.

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فتح باب التقدم لجائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع الأردنية

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الأردن يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية لعودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى وطنهم

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني اليوم الأربعاء الفريق أول مارك ميلي.

 الجهود الدولية في محاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي

وتناول الجانبان الجهود الدولية في محاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي.

 

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

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