فتح باب التقدم لجائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع الأردنية

أعلن مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع، عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الحادية عشر (2023-2024 )، وأن تسلم الأعمال المرشحة في موعد أقصاه 31 يناير لعام 2024 .



وتضمنت الموضوعات المشاركة في الدورة 11 ثلاثة حقول وهى الآداب والفنون موضوع (دور التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية تطبيقات ومحتوى)، والعلوم موضوع ( الذكاء الاصطناعي والتعليم فرص وتحديات)، والمدينة العربية ( المدن الجديدة، فرص وتحديات ).



ونصت تعليمات المشاركة في الجائزة، على تقديم 5 نسخ من العمل المرشح وإرسالها إلى مكتب جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع ومقره مركز الحسين الثقافي، وان لا تعاد الأعمال إلى مرسليها سواء فازت أم لم تفز باستثناء الأعمال الفنية، وأن يوقع المشارك تعهد بأن العمل لم يفز بجائزة محلية أو عربية أو دولية، وأن يقوم المشارك بتعبئة نموذج طلب الاشتراك بالتنسيق مع الجائزة .



ويشترط في العمل المقدم، أن تتوافر فيه الأصالة والتميز متضمناً إضافة حقيقية في مجاله، وأن يكون منشورا أو مشروحا باللغة العربية أو مترجماً إليها، وان يكون العمل لم يفز بجائزة محلية أو عربية أو دولية، وان يكون المتقدم أحد مواطني الدول العربية، وان يتم ترشيح الأفراد عن طريق المؤسسات والهيئات ذات العلاقة.



كما تتضمن الجائزة شهادة باسم الفائز وعنوان الموضوع أو العمل الذي أهله لنيلها مع مكافأة نقدية مقدارها 25 ألف دولار لكل موضوع من مواضيع الجائزة، ورصيعة ذهبية تحمل صورة جلالة الملك عبدالله الثاني وشعار الأمانة وأسم الجائزة.

بناء تنافس إيجابي خلاق بين العلماء والمبدعين الأردنيين والعرب



ودعا مكتب الجائزة الراغبين بالاستفسار عن المشاركة إلى التواصل عبر صندوق البريد 132 عمان 11118 – تلفاكس 0096264790426 – موبايل 00962798166601 أو من خلال البريد الإلكتروني

email:[email protected]

ويترأس مجلس أمناء الجائزة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، ويضم في عضويته رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، وأمين عمان الكبرى، ورؤساء الجامعات، الأردنية، والهاشمية، واليرموك، والبلقاء التطبيقية، والحسين التقنية، وأمين عام منتدى الفكر العربي، ويشرف على الجائزة مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى.



وتعد الجائزة الأردنية الوحيدة على مستوى الوطن العربي، وتمنح مرة كل عامين في حقولها الثلاثة، وتهدف إلى بناء تنافس إيجابي خلاق بين العلماء والمبدعين الأردنيين والعرب، ودعم المبدعين والعلماء، ويدير مكتب الجائزة من أمانة عمان علي المشاقبة.