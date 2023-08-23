الوطنية للانتخابات: نعكف حاليًا على مراجعة الترتيبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة صرح في بيانات سابقة بأن القضاة متواجدون منذ اللحظة الخاصة بإعداد الجدول الزمني وصولا للانتخابات حتى الفرز وإعلان النتيجة، مشيرا إلى أنه تم تحديد الكميات المطلوبة من "الحبر الفوسفورى" المستخدم في العملية الانتخابية كون الأعداد المقيدة في جداول الناخبين زادت، مضيفا: "الهيئة ستوفر كل الاشتراطات الصحية المطلوبة"، موضحا أن الحبر الفوسفورى أحد الضمانات الموجودة للناخب لأداء العملية الانتخابية.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني وكل المواعيد الإجرائية، موضحا أنه خلال الفترة الحالية ومنذ فترة طويلة، يراجع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس التنفيذي كل اللوجيستيات والعمليات المطلوبة، ويعد مشروعات للقرارات الخاصة بالعملية الانتخابية، وستصدر تلك القرارات في مواعيدها قريبا.

وأضاف "حمزة" في تصريحات تليفزيونية: "لدينا منظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام دولية ومحلية موجودة ومقيدة بالفعل لها تصاريح خاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات، والموقع الرسمي للهيئة على شبكة الإنترنت يوفر إمكانية تسجيل المنظمات، ونرحب بأى منظمة محلية أو دولية تريد التواجد وفقا للشروط والتصاريح التى يتم استخراجها من قبل الهيئة".

وأكد ترحيبه بكل وسائل الإعلام أثناء إعلان القرارات سالفة الذكر الخاصة بالعملية الانتخابية، موضحا أنه سيتم الإعلان عن تحديد موعد مؤتمر للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن كل المواعيد الإجرائية، وباليوم التالي سيتم نشر هذه الجدول الرسمي في الجريدة الرسمية.

و قال "حمزة" إن الطريقة المتبعة بخصوص تصويت المصريين بالخارج لا يوجد بها أي مشكلات أو معوقات، ومجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يبحث هذه الطريقة من أجل التغلب على أي سلبيات موجودة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، إلى اهتمام الدولة المصرية في معاونة الهيئة الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية وأهمها الاستحقاق الرئاسي.

وأوضح حمزة، أن الهدف من البروتوكول الموقع مع هيئة البريد، هو الاستفادة بالبنية التحتية والانتشار الواسع لهيئة البريد ومساعدتها في نقل الأجهزة والمهام المطلوبة قبل الانتخابات.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات إلى أن المتبع سابقًا أن الناخب كان يدخل على الموقع الخاص للهيئة لمعرفة اللجنة الخاصة به، ولكن هذه المرة تحاول، وتبحث الهيئة استخدام تقنية حديثة، من خلال لجنته تتضمن الاستعلام ووصول الناخب للجان من خلال الـ"Gps".

وتابع: سيتم تقديم تيسيرات لذوي الهمم، وتوفير لجان سهل الوصول لها وتقديم استعدادات خاصة بهذه اللجان.

ولفت المستشار وليد حمزة، إلى أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن كل مرشح رئاسي من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية.

ووقعت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون؛ بهدف تقديم خدمات النقل اللوجستي لمستلزمات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة إلى جميع المحافظات، ذلك فى إطار استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ الانتخابات الرئاسية المقبلة.

عبر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن ثقة "الهيئة" فى قيام البريد المصرى بأداء المهمة على أكمل وجه باستخدام إمكانياتها الضخمة والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

