حملة تفتيشية على رخص الإعلانات وأخرى للاشغالات بشوارع مدينة قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، وخلف عضو إدارة المتابعة بالمحافظة، وهاشم عبدالفتاح مدير إدارة الإعلانات بالوحدة، ومحمود نصارى عضو إدارة الإعلانات بالوحدة، حملة تفتيشية على رخص الإعلانات بمنطقة حوض عشرة بمدينة قنا.

وأسفرت الحملة من ضبط ٩ محال تجارية بدون ترخيص ، ٨ محلات منتهية الترخيص .

وأوضح العميد طارق لطفي أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة ومتابعة إصدار تراخيص الإعلانات.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة خالد بهيج نائب رئيس المدينة ، من شن حملة لرفع الاشغالات بشرق المدينة بقطاع الجوازات.

جاء ذلك بحضور فنى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ورئيس قسم الإشغالات بالوحدة.

وأوضح العميد طارق لطفي أن الحمله أسفرت عن عمل عدد ٢٠ رخصة إشغال، مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والطرق العامة والميادين للتأكد من خلوها من اى مظاهر للتعدى حفاظا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق .