الازهر يؤكد لا شكاوى من مادتى الاحياء والتفسير لطلاب الدور الثانى بالاسكندرية

ادى طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في محافظة الإسكندرية، امتحانات الدور الثاني، اليوم الأربعاء، بشعبتيها العلمية والأدبية، وسط حالة من الهدوء. وخضع الطلاب للتفتيش بواسطة العصا الإلكترونية للكشف عن الهاتف المحمول، وأي أجهزة إلكترونية تسهل عملية الغش داخل اللجان. ولم تسجل غرفة عمليات الامتحانات بالمنطقة الأزهرية أي شكاوى

كان قد أدى طلاب وطالبات القسم العلمي، الامتحانات في مادتي الأحياء والتفسير لجنة أولى وثانية، بينما أدى طلاب وطالبات القسم الأدبي، الامتحان في مادتى التفسير والأدب والنصوص والمطالعة لجنة أولى وثانية، وذلك وسط متابعة مستمرة من قيادات المنطقة.

وحرص الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وكيل الوزارة، على متابعة أعمال الامتحانات ورافقه أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية والمشرف العام على مركز الأسئلة بتكليف من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وعلاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

حرص الشيخ خميس محمد، على الاطمئنان على سير الامتحانات وخروج أوراق الأسئلة وسط إجراءات أمنية مشددة من الجهات المعنية، كما تابع عن طريق غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة جميع اللجان الامتحانية وبالتحديد لجنة معهدي فتيات وبنين القويري.

كما تابع رئيس المنطقة الأزهرية لجنة معاهد بنين الإسكندرية وبنين سموحه النموذجي وفتيات سموحة النموزجى، والتي أفادت بعدم وجود شكوى من الطلاب والطالبات في الأسئلة وأنها مطابقة للمنهج وهى في مستوى الطالب المتوسط.