نجوم الموسيقى العربية تغني للعندليب بأوبرا الإسكندرية

فى إطار فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال شهر أغسطس، يقدم نجوم الموسيقى العربية سهرة مع العندليب بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد 27 أغسطس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج نخبة من أغانى حليم التى قدمها على مدار مشواره الفنى الحافل وما زالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى يؤديها كل من أحمد عفت، محمد الطوخي، ياسر سعيد وكنزى.

عبدالحليم حافظ أحد رموز الغناء العربى

يذكر أن عبدالحليم حافظ أحد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة ، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو عام 1929 ، يعد معجزة غنائية وعقلية فنية متفردة ، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943وتخرج فيه عام 1949 وعمل 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق وأخيرا بالقاهرة، قدم استقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آله الأوبوا، اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وسمح له باستخدام اسمه الاول "حافظ" بدلا من شبانة ، قدم أولى أغانيه ( صافيني مرة ) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين منهم محمد الموجي ، كمال الطويل ، بليغ حمدي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ، توفى عبد الحليم حافظ بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى .