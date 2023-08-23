أسعار الأرز صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

أسعار الأرز.. شهد سعر طن الأرز خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء حالة من التذبذب السعري، في القيمة الشرائية ما بين ثبات وزيادة لبعض الأنواع في السوق المحلي، وسط اقتراب موسم حصاد الأرز في المحافظات، فضلًا عن استيراد الحكومة كميات من الأرز من الخارج، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

إذ صعدت أسعار الأرز الشعير بمقدار ما بين 500 إلى 600 جنيه بالطن، بينما ثبتت أسعار الأرز الأبيض اليوم، وسجل سعر طن الأرز اليوم في الأسواق.. ارتفاع الشعير 600 جنيه

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص بوابة الوفد يوميا وبصورة لحظية على تقديم كافة المعلومات اللازمة وفق أخر تحديث لجميع السلع لاسيما أسعار الأرز، وجاءت أسعارها على النحو الأتي:

أسعار الأرز في الاسواق المصرية

الأرز

سعر طن الأرز

وأكد مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية إبراهيم العشماوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أمس، إنه لن تكون هناك أزمة في الأرز خلال الموسم الجديد، متابعًا أن الدولة لم تستورد إلا 50 ألف طن أرز فقط، بسبب إقدام بعض التجار على تخزين كميات من الأرز من أجل تحقيق أرباح.

وفي وقت سابق، قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، أن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من الأرز لتغطية الاستهلاك لمدة 3.3 شهر.

أسعار الأرز للجملة اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، ارتفاعًا بنحو 600 جنيه، في الأسواق المحلية، ليبلغ سعر الطن 14,000 جنيه.

وقفزت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» بمقدار، 500 جنيه في سعر الطن، ليسجل 13,000 جنيه.

الأرز الأبيض

وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، استقرارًا، ليسجل سعر الطن 21,200 جنيه.

وثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 19,400 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

وجاء سعر كيلو الأرز للمستهلك 23 جنيهًا.