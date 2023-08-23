الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الروسي يدمر 8 مواقع تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

 

أكد رئيس المركز الصحفي لقوات شرق الروسية أوليج تشيخوف اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر 8 مواقع تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية.

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روسيا: تدمير 8 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية

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مناوشات جوية فوق البحر الأسود.. روسيا تصدت لطائرات مجهولة

القوات المسلحة الأوكرانية

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن تشيخوف قوله - في تصريحات له - "إن القوات الروسية تمكنت بدعم من المدفعية والطيران، من تدمير القوات الأوكرانية في منطقة أوروجايني، وتدمير 3 نقاط انتشار مؤقتة للمسلحين، ومنع إجلاء وسحب المعدات المتضررة للقوات الأوكرانية".

وأضاف "أن المدفعية الروسية دمرت معقل القوات المسلحة الأوكرانية شمال شرق نيكولسكي وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك".. لافتا إلى أنه "تم أيضا تدمير مستودع ذخيرة و4 معاقل للمسلحين وأماكن تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار إلى أن مقاتلي مجموعة "شرق" الروسية دمروا مدفع هاوتزر بالقرب من روفنوبول، وناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز "أم 

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