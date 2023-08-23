مناوشات جوية فوق البحر الأسود.. روسيا تصدت لطائرات مجهولة

تقع مناوشات جوية بين وقت وآخر فوق البحر الأسود بين مقاتلات روسية وطائرات تنتمي لدول أخرى.

أحدث تلك المناوشات وقعت الثلاثاء، حيث أعلنت روسيا أنها نشرت مقاتلتين لاعتراض مسيّرتين من نوع "إم كيو-9 ريبر" و"بيرقدار تي بي-2" فوق البحر الأسود، من دون تحديد إلى أي جهة تتبعان.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية إنه "منعا لخرق محتمل لحدود روسيا ولمواجهة الاستطلاع الإلكتروني للطائرتين المسيّرتين أقلعت مقاتلتان روسيتان، وإثر ذلك غيّرت الطائرتان المسيّرتان وجهتهما وغادرتا الأجواء حيث كانتا تجريان استطلاعا جويا".

ومنذ انسحاب روسيا في منتصف يوليو الماضي من اتفاق يتيح تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، يشهد البحر الأسود توترات متجدّدة وهجمات متصاعدة من الجانبين الروسي والأوكراني.

والثلاثاء، أعلنت روسيا تدمير سفينتين حربيتين أوكرانيتين في البحر الأسود.

وشهدت الأشهر الأخيرة عدة عمليات اعتراض الطائرات الروسية والغربية فوق البحر الأسود وبحر البلطيق.

وتصاعدت التوترات بين موسكو وواشنطن بعدما تحطّمت مسيّرة أمريكية من نوع ريبر إثر اصطدامها بمقاتلة روسية فوق البحر الأسود في منتصف مارس/آذار الماضي.

وفي مايو/أيار الماضي، اعترضت طائرات روسية 4 قاذفات استراتيجية أمريكية فوق بحر البلطيق في واقعتين منفصلتين خلال أسبوع واحد، كما أعلنت موسكو بعد ذلك عن اعتراض طائرات فرنسية وألمانية وبولندية وبريطانية، في وقائع منفصلة.

