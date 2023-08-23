أسعار الدواجن صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

أسعار الدواجن.. شهدت أسعار الفراخ خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء استقرارًا، إذ سجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 55 جنيهًا في أرض المزرعة، كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 94 جنيهًا، سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 29.5 جنيه عمر يوم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن وجميع أنواع الطيور من البط والفراخ الساسو والبلدي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص بوابة الوفد يوميا وبصورة لحظية على تقديم كافة المعلومات اللازمة وفق أخر تحديث لجميع السلع لاسيما أسعار الدواجن، إذ أن الدواجن هي السبيل الارخص هذه الايام لربات البيوت بالرغم من ارتفاع أسعار الاعلاف وأسعار الفراخ بالاسواق، وجاءت أسعارها على النحو الأتي:

أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 55 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 94 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 111 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 29.5 جنيه عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 10 جنيهات عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 24 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 52 جنيهًا، عمر 15 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 37 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 27.5 جنيه عمر يوم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 22 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 70 جنيهًا.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 55 جنيهًا و109 جنيهات.