4 جلسات تناقش الحلول الفاعلة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية بملتقى الأزهر

استكمل الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر فعالياته بتنظيم ٤ جلسات علمية في اليوم الثاني للملتقى الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والذي يناقش فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالتغيرات المناخية وسبل المواجهة، بحضور عدد من الباحثين والطلاب.

وتشتمل جلسات الملتقى الذي يعقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر ورئاسة د. سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر والمقرر العام د. محمود صديق، على مجموعة من الجلسات العلمية التى تسعى للوصول إلى مجموعة من التوصيات الفاعلة التي يمكن الاستفادة منها في جهود مواهجة هذه التحديات التي تمثل خطرًا على الأجيال الحالية والقادمة.

فعاليات الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر

كانت فعاليات الملتقى البيئي العاشر الذي تنظمه جامعة الأزهر بعنوان: "من أجل المناخ .. إفريقيا في القلب" تحت شعار "بيئتنا حياتنا"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر، ورئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أ.د سلامة داوود – رئيس جامعة الأزهر، ومقرر عام الملتقى أ.د محمود صديق-نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يحضر الملتقى فضيلة وكيل الأزهر، و‎معالى اللواء الطيار / منتصر مناع نائب وزير الطيران، أ.د/ علي أبو سنة جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية ونواب رئيس الجامعة ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

يأتي انعقاد المؤتمر في إطار مساهمة جامعة الأزهر الشريف في العمل المناخي واستعدادًا لمشاركة مصر في أسبوع المناخ الإفريقي في ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ في دولة كينيا، وأسبوع مناخ الشرق الأوسط في أكتوبر القادم بالسعودية في مؤتمر الأطراف COP-28 بدولة الإمارات العربية المتحدة في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣م.

كما يُعقد على هامش الملتقى مجموعة من ورش العمل المتخصصة والتي تشارك فيها وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة وتضم:

وزارة التضامن، وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة الثقافة، الشباب والرياضة، وزارة الطيران المدني، الثقافة، جامعة الدول العربية، مركز التميز العلمي بالإنتاج الحربي، الهيئة العامة للاستعلامات، هيىئة الأرصاد الجوية، جهاز تنمية المشروعات، بما يحقق التعاون والتكامل بين الجميع من أجل مواجهة التحديات المناخية التي يعاني منها العالم خاصة الدول النامية.

ويناقش الملتقى من خلال جلساته العلمية خمسة محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل المناخي، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ES6 ، دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر، حشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، المساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء، تنمية الأفكار والإبداع لطلاب الجامعات.