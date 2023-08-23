الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الكليات والمعاهد المتاحة بالمرحلة الثالثة 2023 لطلاب علمي علوم ورياضة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة 2023 علمي علوم، يبحث عنها العديد من طلاب الثانوية العامة، الذين ينتظرون تنسيق المرحلة الثالثة من أجل تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات، التي من المقرر أن تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة.

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موعد وخطوات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وبعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، زاد معدل البحث عن الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة 2023 علمي علوم ورياضة.

كليات المرحلة الثالثة الشاغرة لطلاب علمي علوم ورياضة

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

الفني التجارى بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجارى بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمه اجتماعية بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة)

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الفني التجارى بالمحلة الكبرى

تربية رياضية بنات السويس

 