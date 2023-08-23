موعد وخطوات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يعد محل اهتمام قطاع كبير من الطلاب، وهو ما دفعهم إلى تكثيف البحث عن موعد وخطوات تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يأتي ذلك عقب إعلان مكتب تنسيق الجامعات عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وفي سياق ذلك يبحث الطلاب عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الكليات المناسبة لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة

في البداية يجب الدخول على موقع تنسيق الجامعات 2023 من هنا

يجبل اختيار تنسيق الثانوية العامة

تحديد الشهادة التى حصل عليها

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

تدوين الرقم السري الموجود على استمارة النجاح

إدخال الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

كتابة بيانات الطالب الأساسية، ومراجعتها.

اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي، والنقر على التالي.

يقوم الطالب بملئ الرغبات.

إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى، والنقر على تسجيل وطباعة الاستمارة.

الاغتراب في تنسيق الجامعات

وفي سياق آخر يستمر باب التقديم بتقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 مفتوحا من غدٍ الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 حتى يوم الإثنين 28 أغسطس 2023 ويمكن التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.