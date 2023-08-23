أسعار الذرة صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية.. "البرازيلي" بـ12500 جنيه

أسعار الذرة.. حالة من الاستقرار والثبات السعري شهدتها أسعار الذرة خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية ولدى تجار الجملة، وثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني، عند نفس قيمته الشرائية، ليسجل 12،500 جنيه، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم الأربعاء، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد سبتمبر بمقدار سِنتين إلى 468.5 سنت للبوشل.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان الإثنين الماضي، أنه خلال الفترة من 4 على 17 أغسطس الجاري، تم الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 141 مليون دولار.

وكشفت الهيئة العامة للسلع التموينية، الأحد الماضي، عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/ 2023 لتوريد من 55 إلى 60 ألف طن ذرة صفراء، لاستخدام العلف، طبقًا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة بمختلف أنواعها، صباح اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية المحلية وأسواق الجملة، حيث تحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساعة التسعيرية لجميع السلع لاسيما الذرة لارضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، وجاءت أسعار الذرة اليوم على النحو الأتي:

سعر الذرة اليوم الأربعاء

الذرة

الذرة البرازيلي

استقر سعر طن الذرة البرازيلي، عند 12،500 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني، عند نفس قيمته الشرائية، ليسجل 12،500 جنيه.

الذرة الأوكراني

وواصل سعر طن الذرة الأوكراني، الحفاظ على ثباته ليسجل الطن 11،300 جنيه.

سعر الذرة العالمي

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم الأربعاء، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد سبتمبر بمقدار سِنتين إلى 468.5 سنت للبوشل.

وانتعش عقد ديسمبر، ببداية تعاملات اليوم، عند 481 سنتًا للبوشل، بمقدار 1.5 سنت، وقت كتابة الخبر.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الاعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.