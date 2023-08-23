رأس الجنز بسلطنة عمان تكويناتها الصخرية لوحة فنية مبهرة

تجذب منطقة رأس الجنز في نيابة رأس الحد بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية بالسلطنة، أعداد كبيرة من الزوار سنويا، والتي تمتاز بتكوينات صخرية أصبحت تشكل مزارًا سياحيًا جاذبًا، حيث الشواطئ تعانق تلك التضاريس والتكوينات الصخرية. وتحظى رأس الجنز باهتمام الجهات المعنية، كونها مزارًا سياحيًا جاذبًا للزوار طوال العام، حيث الشواطئ برمالها الذهبية وهواءها العليل طوال أيام أشهر العام.

شاطئ رأس الجنز



وتجذب التكوينات الصخرية المميَّزة في رأس الجنز بنيابة رأس الحد بولاية صور، اهتمام شريحة واسعة من المصوّرين المحترفين والهواة والمهتمين والجيولوجيين والطلاب الباحثين في هذا القطاع.



ويشكل شاطئ رأس الجنز منطقة جذب سياحي وخاصة من هواة التصوير الفوتوغرافي، خاصة أنّ التنوُّع الموجود في الطبيعية يسمح لأي شخص حامل للكاميرا بأن يلتقط أجمل الصور وأروع اللحظات.



وتمتاز رأس الجنز بتكويناتها الصخرية الرائعة والجاذبة لعدسات المصوّرين الذين يقومون باختيار الزوايا بحيث يظهر جمالها وألوانها للخروج بلوحة فنية مبهرة.

وتعدُّ نيابة رأس الحد من أهم وأبرز مناطق الجذب السياحي وهي أول بقعة تُشرق عليها الشمس في السلطنة والجزيرة العربية، وتتميّز بتوفر العديد من الأماكن الطبيعية وطقس معتدل على مدار العام.