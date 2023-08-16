مكسب.. أول منصة إلكترونية تعنى بمنتجات الأسر المنتجة في سلطنة عمان

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عُمان في مايو من العام الجاري، أول منصة إلكترونية "مكسب"، تعنى بعملية الترويج وبيع منتجات أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، وبلغ عدد المستفيدين 55 مستفيدا، وسيتم تباعا تدشين المنصة في كل المحافظات العُمانية.



جاءت فكرة إنشاء المنصة من منطلق الترويج والتسويق للأسر المنتجة غير القادرة على فتح محلات ومراكز لبيع منتجاتها ومساعدتها في التوسع والحصول على شريحة أكبر من المستهلكين والعملاء وظهور منتجاتها على مستوى أكبر بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأسر المنتجة.



تبلغ نسبة التعمين في المنصة 95 %، حيث يدار التطبيق من قبل كوادر عمانية مؤهلة وكذلك بالنسبة لمندوبي التوصيل، تكمن فكرة المنصة في تحويل المتجر التقليدي إلى متجر إلكتروني تجنبا للتكاليف الباهظة مثل دفع الإيجاز والتأثيث والديكور ووضع اللوحة وغيرها، حيث يقوم المستفيد أو التاجر بفتح المتجر إلكترونيا وعرض منتجاته وتحميل الصور من خلال إنشاء حساب خاص يتضمن اسم المستخدم وكلمة السر وملفا تعريفيا يمكن من خلاله معرفة المبيعات وعددها وإجمالي المبالغ التي تم تحصيلها سواء باليوم أو الشهر، كما يمكنه من خلال التطبيق التواصل مع المستفيد ومندوب التوصيل مباشرة لمتابعة عملية إنجاح بيع المنتج، فيما يقوم طاقم التطبيق بعملية الإشراف على الطلب والسعر ووصف المنتج وجودة الصور، بعدها تتم عملية الموافقة أو الرفض ويُشعر التاجر بذلك.



تعد منصة مكسب التطبيق الوحيد والأول على مستوى دول الخليج للأسر المنتجة، حيث رُشحت المنصة كعرض نموذجي في دول الخليج، وتقدم المنصة العديد من الدورات والورش المجانية للمسجلين لديها من الأسر المنتجة لتجهيزها، منها دورات في الملكية الفكرية، والقانون، والتجارة الإلكترونية، والجدوى الاقتصادية، والتسويق الرقمي.



جدير بالذكر أن منصة "مكسب" هي أول منصة إلكترونية عمانية للأسر المنتجة دشنت بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وتعنى بالأسر المنتجة من خلال توفير مساحات لمنتجاتها على تطبيقاتها الذكية. وتتضمن المنصة العديد من الفئات تشمل الحلي والفضيات، والحرفيات، والعطور البخور، وأدوات التجميل، والأزياء، والفنون والرسم والهدايا، والطعام.