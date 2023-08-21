فيروس كورونا .. سبب استمرار وجوده حتى الآن (شاهد)

أكد الدكتور أشرف جوهر، أخصائي الباطنة والمناعة، إن منظمة الصحة العالمية لم تعلن عن انتهاء فيروس كورونا بالكامل، ولكنها اعلنت انتهاء حالة الطواريء العالمية.

وقال “جوهر” خلال لقائه ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “ ten”، اليوم الإثنين، إن الصحة العالمية قالت في عام 2019 منذ ظهور فيروس كورونا أن الوباء سيظل 5 سنوات؟

وأشار إلى أن كورونا لم ينتهي وما زالت هناك عدد من المتحورات التي تسبب العدوى، لافتا إلى أن طبيعة فيروس كورونا انه يتأثر بارتفاع درجة الحرارة ، ويقلل الحركة الخاصة بها ، ولكن قدراته على البقاء على الأسطح البيولوجية أعلى من الفيروسات الاخرى .

وواصل جوهر أن متحور " ايجي فايف " سريع الانتشار ، وله القدرة على عمل عدوي عنيفة "، لافتا إلى أنه من المعتاد أن الفيروسات تختفي خلال فترة الصيف، ولكن فيروس كورونا لم ينتهي نتيجة قدرته العالية على مقاومة التغيرات والبقاء على الأسطح.

وأكمل أن فيروس كورونا لديه قدرة أعلى من الفيروسات الأخرى على البقاء على الأسطح، ولهذا استطاع أن يتلافى فترة الصيف وينتقل من موسم إلى آخر.

طرق الوقاية من متحور فيروس كورونا:





حالة من الهلع والخوف والفزع انتابت الكثير من سكان العالم، مع انتشرت حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًّا، وأصيب العالم بصدمة كبيرة بعد ارتفاع أعداد المصابين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن ظهور سلالة جديدة من المتحور أوميكرون يطلق عليها حاليًّا EG.5، وظهور حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد في الكثير من دول العالم.

ومخاوف كبيرة يشعر بها المواطنون في دول العالم خلال الفترةالأخيرة، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، كما أن الكثير من دول العالم بدأت في الإعلان عن أعداد الإصابة بالمتحور الجديد.

وقدم استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، اليوم السبت، روشتة للوقاية من متحور كورونا الجديد، موضحًا أن متحور كورونا الجديد لم يصل مصر، وما يشعر به البعض في هذه الفترة لا يتخطى كونه أمراض تنفسيه ونزلات برد.

قال أمجد الحداد، أن ما يعاني منها المواطنين خلال الفترة الحالية وتنتشر بكثرة هي أمراض تنفسيه وتعتاد الحدوث في شهري أغسطس وسبتمبر، بسبب تغير المناخ، مشددًا على أنه لا يمكن تمييز نزلات البرد عن متحور كورونا، إذ تعتبر أعراضه بسيطة وحتى الآن لم يظهر في مصر، ويمكن تقوية المناعة لمواجهة هذا المتحور وغيره، خاصة مرضى الجيوب الأنفية والصدر والقلب وضعيفي المناعة.

طرق الوقاية من متحور فيروس كورونا:

1ـ الغذاء الصحي

2ـ شرب سوائل بكثرة

3ـ البروتين المتوازن

4ـ تناول أطعمة تحتوى على عنصر فيتامين سي

5ـ تقليل السكر والملح والدسم

6ـ تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي