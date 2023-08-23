متحور كورونا الجديد آي جي 5.. طرق الوقاية بعد وصوله مصر

متحور كورونا الجديد"إيريس".. لايزال فيروس كورونا" كوفيد 19"، شبحًا يواجه العالم بأكمله وذلك منذ ظهوره في أواخر عام 2019 م بالصين وانتشر في كل بلدان العالم، بل تسببت متحوراته والتي كان آخرها متحور" آي جي 5"، حالة من القلق خلال الايام القليلة الماضية .

متحور كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن نتائج تحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي والتي تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء.

الاكتشاف المبكر لمتحور كورونا الجديد

وقد أشار قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يقوم بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي طرق الوقاية من متحور كورونا" آي جي 5":

سلالة أومبكرون

ينتمي متحور كورونا الجديد" آي جي 5" إلى سلالة أوميكرون المشتقة من كورونا.

وقد ظهر متحور كورونا الجديد في الصين في فبراير الماضي، وانتشر في 51 دولة بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.

أعراض الاصابة

وقد أكدت وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هى أعراض بسيطة وغير مقلقة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أى إجراءات إضافية.

سلالة كورونا الجديدة

وتعد سلالة كورونا الجديدة قادرة على مواجهة الأجسام المضادة المنتجة عن طريق اللقاحات"، ولكن الاختلاف هو قليل مقارنة مع المتغيرات السابقة، حيث ينتشر المتحور الجديد في جميع أنحاء العالم، ويؤثر بشكل غير متكافئ على السكان الأكثر ضعفًا.

أعراضه

الشعور بالتعب والإجهاد ونقص الطاقة وعدم الراحة

الحمى

آلام العضلات

السعال

ضيق التنفس

التهاب الحلق

سيلان الانف والسعال

فقدان حاستي الشم والتذوق

طرق الوقاية

التغذية الجيدة

إتباع إجراءات السلامة

ارتداء الكمامات

المحافظة على تلقي اللقاحات

الحفاظ على تهوية الغرف

غسل اليدين جيدا

التطهير المستمر للايدي والاسطح

تجنب الاختلاط مع المصابين

استخدام الكحول بإستمرار