الحدود الدنيا لكليات تنسيق المرحلة الثانية 2023 (أدبي)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالجامعات لطلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة.

ووزعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 329 ألفا و414 طالبا وطالبة على الجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات نحو 350 ألفًا و133 طالبا وطالبة في الثانوية العامة.

وبلغ الحد اﻷدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

تجارة سوهاج 288

تجارة انتساب موجه بنها 287.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 286

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 286

تجارة انتساب موجه المنصورة 285.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 285.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 285

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 285

تجارة انتساب موجه دمياط 284.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 284.5

تجارة انتساب موجه أسوان 284

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 283

تجارة انتساب موجه طنطا 283

آداب انتساب موجه الزقازيق 283

آداب انتساب موجه دمنهور 283

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 283

آداب انتساب موجه طنطا 282.5

آداب انتساب موجه المنصورة 282.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 282.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282.5

آداب انتساب موجه الفيوم 282

تجارة انتساب موجه بور سعيد 282

تجارة انتساب موجه السويس 282

تجارة انتساب موجه بني سويف 281.5

حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 281.5

تجارة انتساب موجه العريش 281

تجارة انتساب موجه أسيوط 281

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 281

آداب انتساب موجه دمياط 280.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 280.5

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 280

تجارة انتساب موجه سوهاج 280

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 280

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 280

تربية (طفولة) دمنهور 279.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 279.5

آداب انتساب موجه أسوان 279

حقوق عين شمس 279

تربية نوعية الإسكندرية 278.5

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5

آداب بني سويف 278.5

آداب انتساب موجه بني سويف 277

حقوق انتساب موجه سوهاج 276.5

آداب أسيوط 275.5

آداب انتساب موجه أسيوط 275

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 275

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 275

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 274

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 274

تربية نوعية عين شمس 274

تربية طفولة مبكرة الفيوم 274

آداب انتساب موجه المنيا 273.5

حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5

آداب المنيا 272.5

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 272

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 272

حقوق حلوان 271.5

آداب انتساب موجه سوهاج 271.5

دار العلوم الفيوم 271.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 271

آداب الوادي الجديد 270.5

حقوق انتساب موجه حلوان 270

تربية نوعية الزقازيق 270

تربية نوعية المنصورة 269.5

تربية نوعية طنطا 269.5

تربية طفولة مبكرة أسيوط 268.5

آداب جنوب الوادي 268.5

آداب سوهاج 268

حقوق بنها 268

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 268

تربية نوعية كفر الشيخ 267.5

حقوق بني سويف 267.5

تربية (طفولة) سوهاج 267.5

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 267.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 267

تربية طفولة مبكرة بني سويف 266

تربية نوعية بنها 266

حقوق انتساب موجه بنها 265

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 265

تربية طفولة مبكرة المنيا 264.5

حقوق المنوفية بشبين الكوم 264

حقوق المنصورة 264

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 264

حقوق الزقازيق 263.5

حقوق الفيوم 263.5

دار العلوم المنيا 262.5

تربية (طفولة) أسوان 262.5

تربية (طفولة) جنوب الوادي 262.5

حقوق الإسكندرية 262.5

تربية (طفولة) العريش 262.5

حقوق طنطا 262

تربية (طفولة) الوادي الجديد 261.5

تربية نوعية بور سعيد 261.5

حقوق أسوان 261

حقوق جنوب الوادي 261

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 261

تربية نوعية الفيوم 261

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 261

تربية رياضية بنات دمياط 260.5

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 260.5

دار العلوم أسوان 260.5

حقوق أسيوط 260.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 260

دار العلوم انتساب موجه أسوان 259.5

حقوق مدينة السادات 259

حقوق انتساب موجه بني سويف 259

حقوق انتساب موجه الزقازيق 259

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 258.5

حقوق انتساب موجه أسوان 258.5

تربية نوعية المنوفية بأشمون 257.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 257.5

حقوق انتساب موجه طنطا 257

حقوق انتساب موجه أسيوط 257

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 257

حقوق انتساب موجه المنصورة 256.5

تربية نوعية جنوب الوادي 256.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 256

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 256

تربية نوعية دمياط 256

تربية نوعية المنيا 255.5

تربية نوعية مطروح 255.5

تربية نوعية أسيوط 255

خدمة اجتماعية حلوان 254.5

تربية نوعية أسوان 254

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 254

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 253.5

تربية نوعية سوهاج 253.5

تربية رياضية بنين الإسكندرية 253

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 253

تربية نوعية فنية طنطا 251.5

أقتصاد منزلى حلوان 251.5

الفني لترميم الآثار بالاقصر 251

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 249.5

أقتصاد منزلى العريش 247

خدمة اجتماعية الفيوم 246.5

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 246.5

سياحة وفنادق مطروح 246.5

سياحه وفنادق الاقصر 246.5

سياحة وفنادق المنيا 246

سياحة وفنادق المنصورة 246

سياحة وفنادق الفيوم 246

سياحة وفنادق مدينة السادات 246

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246

تربية رياضية بنين المنصورة 246

سياحة وفنادق بني سويف 246

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 245.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 245

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244.5

تربية نوعية موسيقية المنيا 243.5

تربية نوعية فنية الإسكندرية 243.5

تربية رياضية بنات بنها 242.5

تربية فنية حلوان بالزمالك 241.5

تربية نوعية فنية أسيوط 241.5

خدمة اجتماعية أسوان 241

تربية نوعية فنية كفر الشيخ 241

تربية فنية المنيا 241

تربية نوعية فنية الزقازيق 240

تربية رياضية بنين بنها 240

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240

خدمة اجتماعية أسيوط 240

تربية نوعية موسيقية أسيوط 240

الفني التجارى بالروضه 239.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239