الحدود الدنيا لكليات تنسيق المرحلة الثانية 2023 (أدبي)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالجامعات لطلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة.
ووزعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 329 ألفا و414 طالبا وطالبة على الجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثانية 2023.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات نحو 350 ألفًا و133 طالبا وطالبة في الثانوية العامة.
وبلغ الحد اﻷدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.
وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.
تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي
تجارة سوهاج 288
تجارة انتساب موجه بنها 287.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 286
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 286
تجارة انتساب موجه المنصورة 285.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 285.5
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 285
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 285
تجارة انتساب موجه دمياط 284.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 284.5
تجارة انتساب موجه أسوان 284
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 283
تجارة انتساب موجه طنطا 283
آداب انتساب موجه الزقازيق 283
آداب انتساب موجه دمنهور 283
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 283
آداب انتساب موجه طنطا 282.5
آداب انتساب موجه المنصورة 282.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 282.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282.5
آداب انتساب موجه الفيوم 282
تجارة انتساب موجه بور سعيد 282
تجارة انتساب موجه السويس 282
تجارة انتساب موجه بني سويف 281.5
حقوق انتساب موجه القاهرة 281.5
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 281.5
تجارة انتساب موجه العريش 281
تجارة انتساب موجه أسيوط 281
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 281
آداب انتساب موجه دمياط 280.5
آداب انتساب موجه بور سعيد 280.5
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 280
تجارة انتساب موجه سوهاج 280
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 280
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 280
تربية (طفولة) دمنهور 279.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 279.5
آداب انتساب موجه أسوان 279
حقوق عين شمس 279
تربية نوعية الإسكندرية 278.5
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5
آداب بني سويف 278.5
آداب انتساب موجه بني سويف 277
حقوق انتساب موجه سوهاج 276.5
آداب أسيوط 275.5
آداب انتساب موجه أسيوط 275
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 275
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 275
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 274
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 274
تربية نوعية عين شمس 274
تربية طفولة مبكرة الفيوم 274
آداب انتساب موجه المنيا 273.5
حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5
آداب المنيا 272.5
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 272
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 272
حقوق حلوان 271.5
آداب انتساب موجه سوهاج 271.5
دار العلوم الفيوم 271.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 271
آداب الوادي الجديد 270.5
حقوق انتساب موجه حلوان 270
تربية نوعية الزقازيق 270
تربية نوعية المنصورة 269.5
تربية نوعية طنطا 269.5
تربية طفولة مبكرة أسيوط 268.5
آداب جنوب الوادي 268.5
آداب سوهاج 268
حقوق بنها 268
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 268
تربية نوعية كفر الشيخ 267.5
حقوق بني سويف 267.5
تربية (طفولة) سوهاج 267.5
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 267.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 267
تربية طفولة مبكرة بني سويف 266
تربية نوعية بنها 266
حقوق انتساب موجه بنها 265
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 265
تربية طفولة مبكرة المنيا 264.5
حقوق المنوفية بشبين الكوم 264
حقوق المنصورة 264
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 264
حقوق الزقازيق 263.5
حقوق الفيوم 263.5
دار العلوم المنيا 262.5
تربية (طفولة) أسوان 262.5
تربية (طفولة) جنوب الوادي 262.5
حقوق الإسكندرية 262.5
تربية (طفولة) العريش 262.5
حقوق طنطا 262
تربية (طفولة) الوادي الجديد 261.5
تربية نوعية بور سعيد 261.5
حقوق أسوان 261
حقوق جنوب الوادي 261
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 261
تربية نوعية الفيوم 261
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 261
تربية رياضية بنات دمياط 260.5
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 260.5
دار العلوم أسوان 260.5
حقوق أسيوط 260.5
دار العلوم انتساب موجه المنيا 260
دار العلوم انتساب موجه أسوان 259.5
حقوق مدينة السادات 259
حقوق انتساب موجه بني سويف 259
حقوق انتساب موجه الزقازيق 259
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 258.5
حقوق انتساب موجه أسوان 258.5
تربية نوعية المنوفية بأشمون 257.5
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 257.5
حقوق انتساب موجه طنطا 257
حقوق انتساب موجه أسيوط 257
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 257
حقوق انتساب موجه المنصورة 256.5
تربية نوعية جنوب الوادي 256.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 256
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 256
تربية نوعية دمياط 256
تربية نوعية المنيا 255.5
تربية نوعية مطروح 255.5
تربية نوعية أسيوط 255
خدمة اجتماعية حلوان 254.5
تربية نوعية أسوان 254
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 254
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 253.5
تربية نوعية سوهاج 253.5
تربية رياضية بنين الإسكندرية 253
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 253
تربية نوعية فنية طنطا 251.5
أقتصاد منزلى حلوان 251.5
الفني لترميم الآثار بالاقصر 251
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 249.5
أقتصاد منزلى العريش 247
خدمة اجتماعية الفيوم 246.5
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 246.5
سياحة وفنادق مطروح 246.5
سياحه وفنادق الاقصر 246.5
سياحة وفنادق المنيا 246
سياحة وفنادق المنصورة 246
سياحة وفنادق الفيوم 246
سياحة وفنادق مدينة السادات 246
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246
تربية رياضية بنين المنصورة 246
سياحة وفنادق بني سويف 246
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 245.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 245
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244.5
تربية نوعية موسيقية المنيا 243.5
تربية نوعية فنية الإسكندرية 243.5
تربية رياضية بنات بنها 242.5
تربية فنية حلوان بالزمالك 241.5
تربية نوعية فنية أسيوط 241.5
خدمة اجتماعية أسوان 241
تربية نوعية فنية كفر الشيخ 241
تربية فنية المنيا 241
تربية نوعية فنية الزقازيق 240
تربية رياضية بنين بنها 240
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240
خدمة اجتماعية أسيوط 240
تربية نوعية موسيقية أسيوط 240
الفني التجارى بالروضه 239.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239